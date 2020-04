Slagslunde Skole forventer lidt flere i 0. klasse i næste skoleår. Billedet her er fra skolens 40 års jubilæum i 2016, hvor det »regnede« med konfetti. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Landsbyskole venter flere børn i 0. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsbyskole venter flere børn i 0.

Egedal - 24. april 2020 kl. 05:53 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter sommerferien i år forventer Slagslunde Skole, at 10 elever starter i 0. klasse. Det er en lille stigning i forhold til skoleåret før, men stadig ikke nok til at lade de 10 elever gå i en klasse for sig selv.

Derfor har Skoleudvalget taget til efterretning, at Slagslunde Skole fortsætter med undervisning på tværs af klasser i indskolingen, som den har gjort fra skoleåret 2017/18, i det,skolen kalder »læringsintegreret undervisning«.

Formanden for Skoleudvalget Betina Hilligsøe (V) oplyser, at udvalget holder øje med, at fagligheden er i orden, så børnene lærer det, de skal, samt at der er et socialt miljø, så børnene kan finde kammerater.

I marts i år fik Skoleudvalget en status, der viste fortsat positiv elevtrivsel og et godt fagligt miljø. Samtidig er det lykkedes Distriktsskole Ganløse, som Slagslunde Skole hører under, at finde penge indenfor de midler, skolen får pr. barn, så Slagslunde Skole ikke bliver forfordelt i forhold til de andre skoler i kommunen. På den måde kan det lade sig gøre at holde hånden under den lille landsbyskole med elever fra 0. til 6. klasse.

- Indtil videre holder modellen. Det er vi glade for, for så kan vi holde liv i skolen, og det er vi sikre på, at det er borgerne i byen også er, siger Betina Hilligsøe.

I det kommende skoleår forventer skolen et samlet elevtal på 48 i indskolingen fordelt med 10 elever i 0. klasse, syv i 1., 16 i 2. og 15 i 3. klasse. Men skoleprognosen for Slagslunde Skole viser, at elevtallet til 0. årgang vil være stigende i årene fremover, og samtidig ses der en let stigning i antallet af elever på alle årgange på Slagslunde Skole, fremgår det af sagen.