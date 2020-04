Det lokale gartneri Haarkilde leverer blomsterne til beboerne på Porsebakken. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: Landsbyindsamling giver blomster til plejecenter på dronningens fødselsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsbyindsamling giver blomster til plejecenter på dronningens fødselsdag

Egedal - 14. april 2020 kl. 05:07 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 48 beboere på Plejecenter Porsebakken i Ledøje har en særlig grund til at glæde sig til dronningens fødselsdag torsdag den 16. april. Som dronning Margrethe har opfordret til, så kan de nemlig alle sammen se frem til at modtage blomster, og det er faktisk en gave fra en række andre beboere i det lille lokalsamfund, der har bidraget via en indsamling i Ledøjegruppen på Facebook.

Ideen til indsamlingen kommer fra Inge Kiilerich og Birgitte Falk, der er naboer i Ledøje, og da de hørte om dronningens opfordring besluttede de sig for at gøre noget for beboerne på Porsebakken.

- Vi ved, de lider afsavn og at man ikke må besøge dem, og så er det nærliggende, fordi det er i Ledøje, siger Inge Kiilerich.

Indsamlingen startede den 6. april og på en uge blev der samlet 8000 kroner sammen, så det lokale gartneri Haarkilde kan levere 48 sammenplantninger - en til hver beboers terrasse - plus nogle stykker til fællesarealerne.

- Ledøje er bare sådan en dejlig by til at holde sammen. Vi er helt overvældede over, at vi har samlet 8000 kroner ind, siger Inge.

Blomsterne leveres på dronningens fødselsdag, og selv om Inge Kiilerich og Birgitte Falk godt ved, at det ikke kan erstatte de smertelige afsavn mange på leve med i disse Coronatider, så håber de, at blomsterne kan være med til at sprede glæde og forårsfriskhed i stuerne på Porsebakken.