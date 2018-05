Lakridsis fra Lille Isfabrik er i finale

Med Produktprisen vil SuperBrugsen, Kvickly, Dagli'Brugsen og landets største kokkekonkurrence Sol over Gudhjem, der hver sommer afholdes på Bornholm, hylde danske produkter, der fortjener at komme frem i lyset og ud på hylderne i landets butikker. Formålet er at påskønne innovative løsninger i udviklingen af lokale produkter inden for mad, drikke og konfekture og være med til at synliggøre gode eksempler på, hvordan innovation og nytænkning kan betyde alverden for et lokalt produkt, oplyser de i en pressemeddelse.