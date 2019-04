Foto: Kenn Thomsen

Lærerne har fået deres aftale

Egedal - 09. april 2019

Egedal Kommune og lærerne på kommunens skoler har indgået en ny arbejdstidsaftale, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Efter grundige forhandlinger er forhandlingsrepræsentanterne fra skoleledelse, centerchef og Egedal Lærerkreds glade for, at der nu er enighed om en aftale, der skaber tryghed om rammerne for lærernes vigtige arbejde. Processen har samtidig bragt lærernes forhandlere og kommunens ledelse tættere sammen, lyder det i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

- Det har været et langt, men godt forløb. Tidligere havde vi kun en administrationsaftale, men nu har vi en reel aftale, og det er vi meget tilfredse med, siger formand for Egedal Lærerkreds, Steen Herløv Madsen, til Frederiksborg Amts Avis.

- Det har været en væsentlig forudsætning, at vi kunne lande noget fælles at stå på, og det synes jeg, vi er lykkes med, siger centerchef for Skole og Dagtilbud, Søren Trier Høisgaard.

Videre lyder det i pressemeddelelsen, at »læreren har det professionelle ansvar for at løse den samlede opgave, herunder at foretage nødvendige opgaveprioriteringer i arbejdet sammen med skoleledelsen og øvrige interessenter. Samtidig giver aftalen mulighed for at tilpasse skoledagen til lokale behov, ønsker og visioner med fokus på en sammenhængende og varieret skoledag til glæde for elever og medarbejdere.

- Det er en overordnet aftale, som skal udmøntes lokalt på skolerne, men det er en aftale, som kan give noget mere fleksibilitet, siger Steen Herløv Madsen, som fremhæver flere positive elementer i aftalen.

- Tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen er nu afsat i en pulje, så det svarer til, at hver lærer og børnehaveklasseleder i gennemsnit har otte timer til dette om ugen. Desuden har vi lavet en aftale om prøveafvikling og kompetenceudvikling, og det er noget af det nye, siger formanden.

Det, der dog ikke er rokket ved, er lærernes maksimale arbejdstid, som fortsat tilstræbes at udgøre 780 timer om året, svarende til 26 lektioner om ugen. Arbejdstiden placeres på 210 dage med et gennemsnit på 40 timer om ugen.

Generelt af lærernes formand glad for aftalens indhold, som dog kunne have favnet endnu bredere.

- Vi havde gerne set, at der også blev afsat puljer til opgaver, som ikke handler om selve undervisningen. Det kunne være elevopsyn, forældresamarbejde og lignende. Det kunne vi ikke få igennem, og sådan er det i en forhandling. Man giver og tager, og generelt synes jeg, at begge parter har været løsningsorienteret, siger Sten Herløv Madsen.

Spørger man Søren Trier Høisgaard, kunne det dog lige så vel være gået den anden vej.

- Vi mener ikke, at et lærerjob eller et arbejdsliv i det hele taget kan kategoriseres, så man sætter timer på alle opgaver. Lærerne arbejder ud fra nogle overordnede rammer, og vi kunne have haft færre puljer end dem, vi er endt med, siger Søren Trier Høisgaard.

Den nye aftale træder i kraft fra det kommende skoleår og er gældende to år frem. Aftalen kan endvidere opsiges af begge parter med tre måneds varsel til kommende skoleår.