Se billedserie Stålindustrien rummer både bæredygtighed, tekniske udfordringer og karrieremuligheder indenfor ledelse, projektstyring og digitalisering. Foto: Celsa Steel

Send til din ven. X Artiklen: Lærere besøger ni virksomheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lærere besøger ni virksomheder

Egedal - 12. september 2019 kl. 05:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Annemette Ross Jensen

Torsdag den 19. september får ni lokale virksomheder i Egedal Kommune besøg af cirka 25 lærere fra Egedal Kommune, der har indledet et projektsamarbejde med Naturvidenskabernes Hus.

Af en pressemeddelelse fremgår, at Naturvidenskabernes Hus rekrutterer virksomheder og holder et indledende informationsmøde med henholdsvis virksomhederne og lærerne. Derefter arrangeres en »Virksomhedssafari, hvor lærerne på én dag besøger de forskellige deltagende virksomheder og får indblik i, hvilke spændende aktiviteter og fagområder et fremtidigt samarbejde byder på.

»Med udgangspunkt i lærernes ønsker tildeles hver skole én virksomhed og deltager i workshops, hvor de udarbejder undervisningsmateriale specifikt til deres forløb. De enkelte lærere og samarbejdsvirksomheden har et indledende møde, hvor Naturvidenskabernes Hus deltager. Herefter bruger lærerne det nye undervisningsmateriale i undervisningen og efterfølgende besøger eleverne og lærerne virksomheden. Slutteligt evalueres forløbet af Naturvidenskabernes Hus, og både lærerne og medarbejdere fra virksomheden deltager i et evalueringsmøde.«, oplyser presssemeddelelsen.

De ni Egedal-virksomheder i den lokale virksomhedssafari er Celsa Steel, One Engines, Mermaid, HP-EL, Wogaard, Smørum Golf, Lithium Balance, Benny Johansen og Elverdal.

Hos Celsa Steel Service håber Direktør Søren Kilmose, at de kan gøre eleverne klogere på fremtidsmulighederne med en teknisk og naturvidenskabelig uddannelse og dermed tiltrække flere unge mennesker til stålindustrien.

- Stålindustrien har måske et lidt støvet ry, men branchen rummer i virkeligheden alle de ingredienser, de unge efterspørger i dag. Ikke kun håndværk - men også bæredygtighed og tekniske udfordringer og karrieremuligheder indenfor ledelse, projektstyring og digitalisering. Vi håber, at vi ved at åbne dørene og give et dybere indblik i vores virksomhed, får vist de mange muligheder, branchen og Celsa Steel Service som lokal virksomhed har at byde på, siger han og påpeger, at man for eksempel kan bestille klimavenlig armering gennem intelligent ordring hos Celsa Steel.

Konstitueret direktør i Naturvidenskabernes Hus Maiken Lykke Lolck mener også, at et besøg hos en lokal virksomhed kan være med til at åbne elevernes øjne for karriere- og jobmuligheder, de ikke allerede er opmærksomme.

- Vores erfaringer med skole-virksomhedssamarbejde viser, at det er mødet med de engagerede medarbejdere og det praktiske arbejde med skolens fag, der gør udslaget for eleverne. På den måde får de øjnene op for, at der findes nye, spændende fremtidsmuligheder, de ikke kendte til i forvejen, siger hun.

Projektsamarbejdet mellem Naturvidenskabernes Hus og Egedal Kommune er støttet af A. P. Møller Fonden.