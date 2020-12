Lasse Seidelin Bendtsen fra Ølstykke har vundet H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab. Han underviser på Borupgaard Gymnasium. Pressefoto Foto: JASPER CARLBERG

Lærer hædres for undervisning i naturvidenskab

Lasse Seidelin Bendtsen fra Ølstykke vinder pris for sin undervisning

Egedal - 15. december 2020 kl. 11:00 Kontakt redaktionen

Lasse Seidelin Bendtsen fra Ølstykke har vundet endnu en pris. Denne gang er det H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab.

"Lasse Seidelin Bendtsen kan tydeligvis noget helt særligt, når det kommer til undervisning. Han har for tredje år i træk vundet en pris for sin nytænkende undervisning. For to år siden vandt han Politikens Undervisningspris, sidste år var det Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris, og i år har han vundet endnu en pris nemlig H.C. Ørsted Medaljen for fremragende formidling af naturvidenskab," skriver Borupgaard Gymnasium i Ballerup i en pressemeddelelse. Her underviser Lasse Seidelin Bendtsen til daglig.

Medaljen uddeles af 'Selskabet for Naturlærens Udbredelse' til Lasse Seidelin Bendtsen og med medaljen og æren følger et rejselegat på 25.000 kroner samt 50.000 kroner til et projekt på Borupgaard Gymnasium sponseret af energiselskabet Ørsted. Lasse Seidelin Bendtsen har siden 2013 været ansat på Borupgaard Gymnasium, hvor han underviser i fagene fysik og astronomi.

"Hans undervisning er kendetegnet ved et ekstraordinært engagement, et højt fagligt niveau og en stor didaktisk indsigt, og hans kreative ideer fremmer elevernes nysgerrighed, refleksion og interesse for naturvidenskab. Han har udviklet begrebet oplevelsesbaseret undervisning som en ny tilgang til naturvidenskabsundervisning, og det er med til at løfte såvel svage som stærke elever. Undervisningen bliver bygget op ud fra oplevelser, der åbner for nysgerrighed, interesse og engagement hos eleverne. Hans store indsats har løftet den faglige formidling og interessen for naturvidenskab og ikke kun i kraft af hans egen undervisning, for hans undervisningsprincipper har vundet indpas som hele skolens officielle pædagogiske indsats særligt i det naturvidenskabelige grundforløb, som alle elever på Borupgaard Gymnasium har," skriver Borupgaard Gymnasium.

I mange sammenhænge har Lasse Seidelin Bendtsen formidlet naturvidenskab til en større målgruppe gennem hjemmesider, artikler, bøger, på museer og på film. Således bliver hans YouTube-kanal set flittigt af elever inden og uden for gymnasiet. Han har også været videnskabelig konsulent på Louisiana og medarbejder på hjemmesiden hos DTU Space og rejst landet rundt med sine foredrag om, hvordan man laver undervisningen i naturvidenskab endnu bedre.

Lasse Seidelin Bendtsen har også skabt et samarbejde med lokale folkeskoler om at udbyde astronomi på gymnasieniveau som valgfag i folkeskolen og har lavet talrige arrangementer, hvor gymnasieelever har formidlet naturvidenskab til folkeskoleelever på nye og kreative måder, ligesom han er en væsentlig aktør i skolens årlige Science Event. Ikke kun gymnasie- og folkeskoleelever har haft gavn af Lasse, han har også holdt foredrag og workshops for kolleger landet over samt i udlandet. Jk