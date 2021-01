Lån bøger og lykkebogposer på bibliotekerne

- Vores biblioteker er jo desværre fortsat lukket for borgerne, og der er ikke meget, der tyder på, at vi kommer til at åbne op foreløbigt. Mange er nok ved at være løbet tør for læsestof, så det er godt nyt, at vores biblioteker trods Coronaen kan holde læselysten i kog, siger formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) i en pressemeddelelse.