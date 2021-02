Lån af lokaler kræver opfyldelse af kriterier

Mens folkeoplysende foreninger kan låne kommunens lokaler med hjemmel i folkeoplysningsloven, så kræver det særlig godkendelse af låne kommunale lokaler ud til ikke-folkeoplysende foreninger. Ved en gennemgang af området har administrationen opdaget, at kommunen har udlånt lokaler til en række foreninger, der ikke opfylder kriterierne for at være folkeoplysende, men det har byrådet nu sørget for hjemmel til efter de såkaldte kommunalfuldmagtsregler.

Byrådet har nemlig vedtaget 10 kriterier for at låne lokaler ud til ikke folkeoplysende foreninger.

Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) oplyste, at målet med kriterierne er at skabe tydelighed og gennemsigtighed for lån af lokaler til foreninger som for eksempel grundejerforeninger, der ikke er folkeoplysende.