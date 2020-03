Formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) glædede sig over at kunne sige »Sæt i gang« til en ny kunstgræsbane og nyt LED-lys på banerne i Smørum. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

LED-lys på ny kunstgræsbane

Egedal - 28. marts 2020 kl. 05:19 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt byråd frigav onsdag aften 825.000 kroner til et nyt LED-lysanlæg på Ledøje-Smørum Idrætsanlæg. Og nok så vigtigt besluttede byrådet samtidig at tage imod fire millioner kroner og frigive dem til etablering af den nye kunstgræsbane, som LED-lygterne skal lyse op.

Bevillingen var da også et af de punkter, formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup var særligt glad for.

Både fordi der nu kommer, bedre og billigere og mere målrettet lys på fodboldbanerne i Smørum, men også fordi Ledøje- Smørum Fodboldklub, LSF, får opfyldt et stort ønske om at få anlagt endnu en kunstgræsbane, som kommunen ikke har haft penge til at betale.

- Derfor har LSF selv skaffet fire millioner, og jeg synes, det er utroligt flot, sagde udvalgsformanden, der glædede sig over at kunne sige: »Sæt i gang« efter en lang og konstruktiv dialog og proces.

Bo Vesth (V) syntes også, det var fantastisk og gav udtryk for håb om, at det kunne blive startskuddet til at kigge på bedre lys andre steder i kommunen. Udvalgsformanden tilsluttede sig, at der skal kigges på andre steder og ikke kun på lyset, og opfordrede samtidig til at samle penge ind.

- Så kommer vi rigtigt langt, sagde hun.