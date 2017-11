LA: Skuffet men glad

- Jeg er jo skuffet over, at vi gik tilbage. Det er klart, men jeg kan se, at det er lidt på landsplan, vi går ned. Det er jeg skuffet over, siger Bendt Tranekjær, der til gengæld synes, konstitueringen er fin.

- Der var en god tone, og Ib Sørensen (S, red.) var okay, og så er jeg tilfreds med, at jeg har fået en næstformandspost i Kultur- og Erhverv. Jeg har jo kørt meget på at styrke erhvervslivet, så jeg er glad for, at jeg kan komme med ind og præge det, siger Bendt Tranekjær, der også er glad for, at LA foreløbig også har fået 2. viceborgmesterposten.