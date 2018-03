En Ford Focus påkørte onsdag aften en 30-årig kvindes bil, der holdt parkeret foran Roma Pizzeria på Karmstensvej i Ølstykke, uden at give sig til kende. Foto: Kenn Thomsen

Kvindes bil påkørt - fører kørte videre

En 30-årig kvinde så onsdag ved 18-tiden, at en Ford Focus påkørte hendes bil, da den holdt parkeret foran Roma Pizzeria på Karmstensvej i Ølstykke, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ford'en stoppede ikke efter påkørslen, men det lykkedes kvinden at få dens registreringsnummer, som Nordsjællandsk Politi nu arbejder videre med for at finde frem til føreren.

Det fortæller politikommissær Christian Marcussen, Nordsjællands Politi, der peger på, at vedkommende måske ikke er klar over, at han eller hun har ramt en anden bil.