Kvinde taget for spritkørsel

Bag rattet sad en 72-årig kvinde fra Ølstykke, der viste sig at have drukket for meget til at køre bil, så hun blev sigtet for spritkørsel og anholdt.

Derefter blev hun taget med på sygehuset til blodprøve og løsladt igen, oplyser faglig koordinator Camilla Priegel fra Nordsjællands Politi i Frederikssund til Frederiksborg Amts Avis.