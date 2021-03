Kviktestcenter med næsepodning åbner i dag

De seneste dage har smittetallet i Egedal Kommune været stigende, så det offentliggjorte incidenstal søndag var 76,3 pr. 100.000 indbyggere med 33 faktisk antal smittede. Og fra mandag 1. marts bliver det endnu lettere at blive testet, for klokken 12 åbner et nyt fast kviktestcenter i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse, så man kan blive testet med næsepodning frem til klokken 20.

Udover i kviktestcenteret vil der være mulighed for at blivet PCR-testet i halsen forskellige steder på forskellige dage. Her kan alle fra to år uden eller med lette symptomer, der ikke kræver lægevurdering, møde op uden tidsbestilling for at blive testet.