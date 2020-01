Se billedserie Forældre, børn og borgere mødte som sædvanlig talstærkt op til nytårskuren på Veksø Skole. Foto: Per Christensen

Kur, kor og kahoot om klima

Egedal - 15. januar 2020 kl. 20:01 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden nytårskuren har Veksø skole fået ny leder i stedet for Kasper Gaard. Det er Lene Linderholm, der tirsdag aften bød velkommen til sin første nytårskur med et digt af Thøger Larsen om sommerdrømme, virkelyst og mod.

Formanden for skolebestyrelsen Anne Mollerup konstaterede, at det selvfølgelig påvirker en skole, når der er udskiftning i ledelsen, men glædede sig over, at skolen har fundet en kvalificeret leder i Lene, der hurtigt er kommet godt i gang.

- I skolebestyrelsen glæder vi os til at følge med i, hvad det nye år bringer af spændende oplevelser for elever, medarbejdere og forældre her på Veksø Skole, men det må godt blive et år uden de samme store omvæltninger som i 2019, sagde hun.

Borgmester Karsten Søndergaard synes også 2020 tegner godt med ressourcestærke borgere, godt salg i boliger til blandt andet unge, der flytter tilbage til deres barndomskommune, sund økonomi i kommunen og et budget, der blandt andet skal give børnene en bedre skolestart.

- Børn har forskellige behov både fagligt og socialt, og nu bliver der flere voksne til at understøtte dem bedst muligt med for eksempel mere differentieret undervisning, sagde Karsten Søndergaard.

Han kom også ind på byrådets investeringsplan, der skal samle skolerne og skabe flere kreative læringsmiljøer og Egedal Kommunes samarbejde med Naturvidenskabernes Hus om en masse spændende projekter i naturfag de næste tre år.

Han fortalte også om sit nye tiltag med pop-up kontor i lokalsamfundene, der fører ham til Veksø Skole i maj, og så takkede han alle de frivillige, der er med til at støtte op om hverdagen og lokalsamfundet.

Det glædede oldermanden i Veksø Borgerlaug Karen A. Forsting, der er en af dem.

Hun fortalte, at Veksø Borgerlaugs primære rolle er at være talerør for Veksø, og understregede overfor borgmesteren, at borgerlauget er klar til at være konstruktiv sparringspartner, når politikerne vil drøfte udviklingspotentialet i Veksø til gavn for både byen og skolen.

Borgerlauget har også en koordinerende rolle på tværs af foreningerne og deres mange aktiviteter, og Karen A. Forsting bebudede, at 100 året for Genforeningen fejres med en fest i Veksø søndag den 14. juni.

Her kunne hun blandt andet godt tænke sig et genhør med Veksø Skoles kor, der som sædvanlig gav fine prøver på deres kunnen til nytårskuren.

Desuden fortalte eleverne i 4. klasse om faget håndværk og design, og hvordan man med gamle materialer og værktøj kan skabe insekthoteller til de trængte insekter.

De fortalte også om 11 ting, man kan gøre for at hjælpe klimaet, og bagefter blev gæsterne til nytårskuren hørt i »lektien« i en quiz via Kahoot og mobiltelefoner.

Æren af at vinde quizzen tilfaldt meget passende signaturen: Miljøergodt!