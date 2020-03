Jan Schou har igen samlet en flok danske kunstnere, som stiller op for at hjælpe børn i verden.

Kunstnere stiller op for børnene

Søndag den 15. marts er der igen mulighed for at more sig i en god sags tjeneste på Ganløse Kro.

Her har revyskuespiller og instruktør Jan Schou igen samlet en række kendte, danske kunstnere i et gallashow til fordel for hjælpeorganisationen Terre Des Hommes, som han er ambassadør for.