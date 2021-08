Kunstner indtager lokalt galleri: "Det er mit værktøj til at holde mig i mental balance"

Zuzs, der til daglig arbejder med IT og er bosat i Ballerup, ser kunstmaling som meget mere end blot at male et maleri.

"Det er mit værktøj til at holde mig i mental balance, hvor jeg giver fuldstændig slip pa al tænkning og blot følger intuitionen. Det er vigtigt for mig at kunne være fuldkommen alene og uforstyrret, mens jeg maler. Inden jeg maler, bruger jeg noget tid på at kunne give slip på tankerne og være så "tom i hovedet" som overhovedet muligt. Jeg ved aldrig, hvad et maleri bliver til fra start. Ej heller hvilken farvekombination maleriet ender med," siger Zuzs, der har brugt utallige timer på at undersøge forskellige fremgangsmåder.