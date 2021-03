Formand for KunstnerKælderen Ulla Bjerring og værkstedsleder Bo Rødding i grafikafdelingens nye lokaler under Lærkeskolen. Foto: Allan Nørregaard

Kunstkurser i kælderen

- Jeg har været skolelærer hele mit liv og er stadig glad for at undervise, siger Bo Rødding, der også har undervist i klassisk tegning på Glyptoteket og lavet Picasso-inspirerede raderinger med børn i kunstmuseet Louisianas Børnehus. Han arbejder ikke længere som skolelærer, men helliger sig nu billedkunsten og musikken, og han ser meget frem til de nye muligheder for at lave inspirationskurser for både børn og voksne i tegning, maling eller grafik i det nye lokale.

Når coronaen tillader det, så vil KunstnerKælderen tilbyde kurser for både børn og voksne i sit nye grafikværksted under Lærkeskolen i Stenløse. Det oplyser værkstedsleder i foreningens grafikafdeling Bo Rødding.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her