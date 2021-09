Kunst og motion forenes i fitnessskulpturer

"Som keramiker går jeg meget op i materialer og deres holdbarhed. Man kan nærmest se, hvor taktile de er - inviterer til at blive rørt ved. I Kunstrådet blev vi også charmeret af Brynjolf og Wagners fitnessskulpturer, fordi de er skabt af egetræ, Egedals "nationaltræ", og fordi de er et stykke af naturen, der inviterer os ud i naturen. Og så er det jo bare en bonus, at de også kan bruges til at træne på, siger Hytholm med et glimt i øjet, der mener, at det er en fantastisk chance at få lov til at være med til at præge kommunens valg af fremtidige kunstværker ved at sidde med i Kunstrådet.