Se billedserie Erling Brodersen har altid været interesseret i fotografi, og nu skal han udstille på Galleri LB i København. Foto: Allan Nørregaard

Kunst med kameraet

Egedal - 08. november 2019 kl. 19:47 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om der ikke er lyd på fotografier, så spiller lyd eller mangel på samme en rolle i de 40 fotografier, Erling Brodersen fra Veksø snart udstiller under titlen »Sound & Silence« i LB Forsikrings Galleri LB, Kompagnistræde 39, 1208 København K.

Der er nemlig både koncertbilleder af sangerinder som Pernille Rosendal og Kira Skov med flere samt kunstbilleder med mørke som et dominerende element.

»Udstillingens titel Sound & Silence henviser til billedernes indhold, der for kunstbillederne går fra storbyens uro og mange indtryk til det helt stille landskab i mørket. Koncertbillederne går fra billeder, hvor man nærmest kan mærke bassens tunge slag, til billeder der viser musikerens fokus og indlevelse.«, forklarer Erling Brodersen i en pressemeddelelse.

Til daglig er den 54-årige Veksø-borger leder i softwarefirmaet Topdesk i Ballerup, som laver service management software. I 1991 flyttede han sammen med sin kone Hanne fra Østerbro til Veksø, hvor deres to børn Andreas på snart 25 og Kristine på 21 er vokset op. Da børnene blev større, og Kristine ikke længere skulle køres til ridestævner rundt omkring, genoptog Erling sin gamle interesse for fotografering.

- Jeg har altid interesseret mig for fotografi, siden jeg sparede sammen til et kamera af mine avispenge, så det har bare ligget på standby, siger Erling, der startede med at melde sig ind i Ølstykke Fotoklub i 2014.

- Jeg sugede til mig af den viden og det fællesskab, der er i den klub. Det er en rigtig god fotoklub med godt kammeratskab, ture og konkurrencer, siger han.

Udover konkurrencer i klubben gav medlemskabet også adgang til konkurrencer i Region Nord, og Erling har også været på fotosommerkursus på Grundtvigs Højskole og deltaget i workshop med kunstfotograf Trine Søndergaard, inden han skiftede til den kommercielle fotoklub i Måløv og fik fotograf Susanne Fischer fra Ballerup som mentor.

Han har en forkærlighed for musik- og kunstfotografi og har i de seneste tre år gået rundt på Roskilde Festivalen og fotograferet sangere, musikere og publikum for sin egen fornøjelses skyld.

- Det er lidt ligesom street foto noget, der foregår foran dig, som du ikke selv påvirker, men ligesom skal fange essensen af og formidle det. Man skal være der og være opmærksom og fange det, og i al beskedenhed har jeg fundet ud af, at jeg har en vis evne til at gøre det, så folk synes, det er lækre billeder, der kommer ud af det, siger Erling.

Han lægger vægt på at gøre billedet færdigt i optagelsen, så han former billedet direkte i kameraet på stedet og ikke hjemme foran computeren. Og til en Gorillaz-koncert på Roskilde Festival sidste år lykkedes det at være på pletten, da en rapper fra bandet faldt ned af scenen. Erling tilbød sit billede af rapperen tæt på scenekanten til fotobureauet Scanpix, og derfra blev det vist i DR, Berlingske og Politiken samt udenlandske medier som Stern i Tyskland, Rolling Stone i USA og sågar Vimmerby Tidning i Sverige.

- Det var en sjov historie, der ansporede mig til, at koncertfotografering er noget, der kan meget. Som giver mig en oplevelse, og andre også er interesseret i, siger Erling. Nu fotograferer han for det danske musikblad Gaffa og er tilknyttet spillestedet Forbrændingen i Albertslund som fast koncertfotograf, men han har ingen drøm om at leve af at fotografere.

-Det, at jeg ikke skal leve af det, gør, at jeg har total frihed til, hvad jeg har lyst til. Jeg behøver ikke tænke på, om nogen har lyst til at købe mine billeder, siger han.

Men at 40 af dem nu kommer til at hænge på en salgsudstilling i Galleri LB i København, er han glad for.

- Det er jo sådan en blåstempling at komme fra at have futtet rundt i den lokale fotoklub til, at nu er det ikke for sjov, og billederne hænger på et galleri. Nu er det den virkelige verden og en form for anerkendelse, siger Erling.

Han håber, at dem, der ser billederne på galleriet, bliver udfordret af hans billeder, og at dem, der også selv fotograferer, vil finde inspiration til at udvikle deres eget fotografi.

Der er fernisering på udstillingen for alle interesserede torsdag den 14. november klokken 16-19, og derefter er udstillingen åben torsdag-søndag klokken 12-18 indtil den 1. december.