Da Anders Greis så jobopslaget, syntes han stillingen som koordinator i Stenløse Kulturhus var som skabt til ham. Han synes, det er megavigtigt at have kultur at mødes i for at vokse som mennesker. Foto: Kenn Thomsen

Kulturnørd vil knytte fællesskaber på tværs

- Kender du det, at du ser et jobopslag og tænker: Gud, det er mig, de skriver om. Det passede bare enormt godt på, hvem jeg er, alle de ting, jeg har arbejdet med, og det, jeg gerne vil. Så det var oplagt at søge, og så var jeg så heldig at få det, fortæller Anders, der startede i jobbet lige efter påske den 6. april.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her