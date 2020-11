Kulturhussal til tørre

Mette Mylin, der er centerchef for Ejendomme og Intern Service i Egedal Kommune oplyser, at vandskaden skyldes et skybrud, der fik et af de vandrør, der leder tagvand fra taget, til at springe og give lofts- og gulvskader. Det har betydet flyttede arrangementer, men om cirka 14 dage skulle brugerne igen kunne tage salen i brug.