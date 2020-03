Jan Bergmann og Kenneth Molander vil benytte sig af muligheden for at levere take away til kunderne. Foto: Anders Ole Olsen

Kroen vil overleve på take away

Egedal - 18. marts 2020

En menu med mad som take away skal være med til at få Ganløse Kro helskindet igennem Corona-krisen, der tirsdag aften nåede nye højder, da statsminister Mette Frederiksen (S) bebudede lukning af storcentre, restauranter og diskoteker med flere, og hendes majestæt dronning Margrethe umiddelbart efter tonede frem på fjernsynet, og kaldte det både tankeløst og hensynsløst at holde fester i en tid, hvor Corona-smitten skal holdes så langt nede som overhovedet muligt.

Det fortæller Kenneth Molander, der driver kroen sammen med Jan Bergmann.

- I aftes klokken 23.30 satte Jan og jeg os ned og talte om, hvad skal vi have på menuen, og hvad skal vi have brugt først i fryseren, siger han, og allerede onsdag formiddag var kroen klar til at melde de nye muligheder ud til kunderne.

»På grund af de nye tiltag for at mindske coronasmitten, forvandler vi kroen til Ganløses bedste take away de næste 14 dage. Der er take away alle dage mellem 17-20. Dog med forbehold for udsolgte retter.«, skriver kroen på sin Facebook-side.

Udvalget bliver dog begrænset, så man kan bestille en suppe til forret, vælge imellem tre forskellige hovedretter og bestille Hansens Softice som dessert. Desuden vil kroen lave en Dagens ret, som også kan ses på Facebooksiden.

- Der er allerede begyndt at tikke bestillinger ind til i aften, så vi skal virkelig være glade for, at de lokale støtter op om os, lød det fra Kenneth Molander onsdag formiddag, men kroen har alligevel oplevet en stor nedgang i antallet af kunder, siden kroen søndag den 14. marts måtte aflyse Jan Schous gallashow til fordel for Terre des Hommes.

De populære buffeter på Ganløse Kro

er afløst af take away. Foto: Anders Ole Olsen



Selskaber er udskudt - Vi er jo ikke stillet ringere end mange andre, men det er klart, at vi bløder, og det gør rigtigt ondt, siger Kenneth Molander, der har fyldt det første A4-ark med kundernes udskudte selskaber.

- Vi giver dem mulighed for at få penge tilbage eller få et gavekort til kroen, og gudskelov er der mange, der har sagt »Giv os et gavekort, for vi vender jo tilbage, når støvet har lagt sig«, siger han,

Stegt flæsk ud af huset Den manglende interesse for at gå ud at spise har også kunnet ses i a la carte restauranten - for eksempel tirsdag aften til den traditionsrige servering af stegt flæsk. - Vi har normalt 250-300 mennesker, men vi havde kun 25. Til gengæld leverede vi 60 portioner stegt flæsk ud af huset, siger kromanden.

Kroejerne er i den heldige situation, at Jan Bergmann er uddannet kok, så i den kommende tid bliver det ham, der står i køkkenet, mens Kenneth hjælpe med at pakke og tage imod bestillinger fra kunderne.

Hvad de ansatte angår, så sætter kroen sin lid til, at den kan benytte den trepartsaftale, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, så medarbejderne kan sendes hjem med fortrinsvis statsfinansieret løn.

- Vi har stadig en lønudgift på 10 procent, men det gør, at de ikke bliver fyret, siger Kenneth Molander, der også gerne vil kunne hente medarbejderne tilbage, når krisen er overstået.

- Det gør, at vi kan starte hurtigt op efter krisen med det samme personale, siger han. Og selv om kroen stadig vil have udgifter til husleje, strøm, vand, gas og forsikringer på omkring 100.000 om måneden, så tror de på, at det nok skal gå.

- Vi kan og skal overleve, men det kommer til at gøre ondt, siger Kenneth.