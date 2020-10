Kritik får nu Familieudvalget til at revurdere beslutningen om, at børn skal afleveres og hentes ved indgangen til daginstitutionen. Foto: Annemette Jensen

Kritik får udvalg til at tage aflevering af børn ved indgangen op igen

Familieudvalget vil revurdere sin beslutning om, at gøre ordningen med, at forældrene til børn i daginstitutionerne skal aflevere og hente deres børn ved indgangen, permanent.

Det fremgår af et brev fra den konstituerede formand for Familieudvalget Rikke Mortensen (R) og medlem af Familieudvalget Bo Vesth (V)til forældre med børn i dagtilbud.

Da udvalget traf sin beslutning, fremgik det af sagen, at både forældre og dagtilbud havde givet udtryk for, at nogle af retningslinjerne har haft positiv indflydelse på børnenes hverdag og samtidig har frigjort tid til institutionernes kerneopgave, men bagefter er beslutningen blevet kritiseret.