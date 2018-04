Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kritik af medicinhåndtering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik af medicinhåndtering

Egedal - 14. april 2018 kl. 05:48 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved et tilsyn i hjemmesygeplejen den 22. maj 2017 fandt Styrelsen for Patientsikkerhed en mangelfuld sundhedsfaglig dokumentation i stikprøver samt at personalet ikke havde fulgt instruksen for medicdinhåndtering.

»Den manglende omhu ved føring af medicinlisten og dosering af medicin rummede en betydelig risiko for, at patienterne ikke fik korrekt medicin.«, står der i en sagsfremstillingen til Social- og Sundhedsudvalget, der netop har haft årsredegørelsen for tilsyn med plejecentre og hjemmesygepleje til behandling.

Derfor gav Styrelsen for Patientsikkerhed kommunen et påbud om at sikre en tilstrækkelig journalføring og en forsvarlig medicinhåndtering fra dags dato, og det har kommunen reageret på.

»Der er som følge af tilsynets påbud omgående iværksat relevant undervisning i dokumentation for alle medarbejdere, der fører journal, visitation, terapeuter, sygeplejersker og Social- og Sundhedsassistenter, ligesom der er strammet op på procedure omkring medicingivning.«, oplyser administrationen. Men påbuddet bekymrer Seniorrådet.

»Det er Seniorrådets vurdering, at fejl og mangler i medicinhåndteringen som udgangspunkt generelt rummer en stor og alvorlig risiko for patientsikkerheden. Vi imødeser, at denne risiko fjernes på alle områder af Egedal Kommune, hvor den enkelte borger har behov for medicinhåndtering foretaget og udført af personale fra Egedal Kommune. Seniorrådet påskønner de aktiviteter, der er iværksat på området for at minimere de konstaterede fejl og mangler.« skriver formanden Bjarne Larsen i høringssvaret fra Seniorrådet.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (S) er enig i kritikken af den manglende dokumentation og medicinhåndteringen.

- Det er ikke godt nok med de kritikpunkter, men lige så snart de havde været der, blev der lavet både handleplaner og uddannelse af medarbejdere, fastslår hun.