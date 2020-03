Foto: Allan Nørregaard

Krisestaben har arbejdet på højtryk

Egedal - 12. marts 2020 kl. 23:01 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Kommunes krisestab har arbejdet på højtryk siden statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften meldte de nye historiske tiltag imod Corona-smitte ud.

- Vi har været i gang siden i går aftes efter pressemødet, fortæller kommunaldirektør Christine Brochdorf torsdag eftermiddatg. Hun sidder i krisestaben sammen med borgmester Karsten Søndergaard (V), resten af direktionen, centerchefen for sundhed og omsorg, centerchefen for administration og service, kommunikationschefen og en administrativ medarbejder, der fører log på alle beslutninger.

- Vi startede med at sætte alle centerchefer i gang med en beredskabsmæssig indsats, og så mødtes vi klokken 7 i krisesekretariatet og fik lavet det store overblik over, hvad der skulle kommunikeres til borgere og medarbejdere, og hvordan vi kunne hjælpe skoler og daginstitutioner med at kommunikere ud til forældre, siger hun.

Når institutioner og dagplejer lukker på mandag 16. marts, skal kommunen tilbyde nødpasning til børn af de forældre, der skal på arbejde i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, kødkontrollen og området for socialt udsatte, og fredag vil kommunen melde ud hvilke daginstitutioner, der holder åbent. Kommunen vil også holde et antal skoler åbne for 6-9-årige og hvilke meldes også ud fredag.

- Vi er i gang med at spørge alle forældre, hvad deres behov for nødpasning er, siger Christine Brochdorf.

Hun oplyser, at kommunen har lukket alle kulturhuse og idrætshaller og omkodet, så man ikke kan få adgang med sundheds- eller foreningskort. Og da en masse bygninger nu skal stå tomme, så vil kommunen øge bygningstilsynet.

- Vi skal sikre, at der ikke sker noget uhensigtsmæssigt, siger hun.

Al planlagt træning i Sundhedscenteret er aflyst, men hjemmeplejen forsætter som normalt, og kommunens biler er omfordelt, så det primært er hjemmeplejen, der har adgang til dem.

- Vi har intensiveret rengøringen, hvor der er borgere, og nedskærer de steder, hvor der er lukket ned, siger kommunaldirektøren.

Alle ikke-akutte tider hos Borgerservice er aflyst, men Borgerservice er åben for akutte henvendelser på hverdage klokken 10-12.

- Det fungerer sådan, at der er et telefonnummer, man kan ringe til, og så kommer vi ned og ekspederer, siger hun og oplyser, at der er en lille skare ansatte tilbage på rådhuset for at tage sig af disse akutte henvendelser, ligesom der også skal udbetale ydelser som normalt fra Jobcentret.

Kommunens hovedtelefonnummer vil være åbent som normalt.

- Og callcenteret er klædt godt på til alle mulige spørgsmål, lover Christine Brochdorf.

Hun understreger, at selv om medarbejdere er hjemsendt, så er de stadig på arbejde og får opgaver, som de kan klare hjemmefra.

Kommunen har også oprettet en side som løbende opdateres om Coronasituationen på https://www.egedalkommune.dk/corona-virus-dit-omraade.

