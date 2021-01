Krimiormen er begejstret

»Krimiormen« Susanne Kjær Seidler fra Rødovre er begejstret for Ølstykke-forfatteren Per Bang Hansens første to af tre bøger om milliardæren og hans kærlighed til håndboldspilleren Sofie: »Milliardærens drøm« og »Milliardæren og Sofie«.

»Jeg er dybt imponeret over, at Per Bang Hansen evner at skrive med så dyb en indlevelse og følsomhed og samtidig så dybt romantisk som disse første to bind. Samtidig er »Milliardæren og Sofie« krydret med drama, jalousi, misundelse og spænding. Jeg vil vove den påstand, at de første to bind i trilogien »En Kærlighedshistorie«, indeholder alt det (og lidt til) som en pageturner skal, for at fange læseren fra første side og samtidig fastholde læseren, hele vejen igennem siddende yderst på stolen.«, skriver Krimiormen, der glæder sig til det tredje og sidste bind i serien.