Krimiforfatter i boghandel

- Det gik superfint, fortæller Birgitte Pedersen fra Stenløse Boghandel, der plejer at have forfattergæsterne stående udenfor for at tiltrække sig opmærksomhed, men det var for koldt til det i lørdags. Så Katrine Engberg blev inde, og Birgitte Pedersen fortæller, at der på et tidspunkt stod folk i kø for at få deres bøger signeret.