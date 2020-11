Krimidronningen holder audiens på Egedal Rådhus

I foredraget vil Sara Blædel fortælle om sit omfattende forfatterskab, og der bliver mulighed for at spørge undervejs og høre, hvordan hun researcher og finder sin inspiration.

Det stod ellers ikke skrevet i stjernerne, at Sara Blædel som ordblind skulle blive succesrig forfatter. Hun uddannede sig først som tjener og siden reprokopist, inden hun blev journalist og ophavskvinde til et krimiforlag på et tidspunkt, hvor krimier ikke var 'på mode'.