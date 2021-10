Mandag blev der taget første spadestik i Hal 2 i Ølstykke (billedet), og nu har byrådet rykket en anlægsbevilling frem for at at imødekomme KL?s sparekrav på 0,4 procent. Foto: Allan NørregaardFoto: Allan Nørregaard

Kreativ løsning på tvunget sparekrav: Anlæg rykkes frem til 2021

Egedal - 07. oktober 2021 Af Annemette Ross Jensen

Selv om borgmester Karsten Søndergaard (V) står fuldt og helt på mål for det budget, som 20 ud af byrådets 21 medlemmer står bag, så var han nødt til at justere det og fremsætte et ændringsforslag ved andenbehandlingen af budgettet onsdag aften.

Flertallet har nemlig helt bevidst valgt at overskride servicerammen med 25 millioner kroner, men det har konsekvenser for alle andre kommuner og muligheden for at overholde økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

- KL har derfor i fredags pålagt alle kommuner at finde besparelser for 0,4 procent i de samlede service- og anlægsudgifter. Det er en rigtig ærgerlig øvelse at skulle i gang med - ovenikøbet op til en weekend - men vi har fundet en løsning, der i mindst muligt omfang påvirker de prioriteringer, som budgetaftalen bygger på, oplyste Karsten.

Det er nemlig op til kommunen selv, om den vil finde besparelsen på service- eller anlægsudgifterne, og Egedal Kommune har fokuseret på anlægssiden for at undgå en forringelse af serviceniveauet.

- Vi har samtidig ønsket at fastholde alle de anlægsprojekter, som budgetaftalen bygger på - og derved alene kigget på en forskydning af udgifterne mellem årene. Jeg vil derfor gerne fremlægge et ændringsforslag til budgettet, der kort og godt indebærer, at vi fremrykker nogle anlægsudgifter til 2021, og udskyder andre projekter til 2023. De projekter, som udskydes, identificerer vi i løbet af 2022, når vi er blevet klogere på, hvad det overhovedet er muligt at skaffe håndværkere til, sagde han..

Det betyder, at byrådet har fremrykket sammenlagt 5.650.000 kroner fra anlægsbudgettet i 2022 til i år fordelt med følgende beløb: 1.350.000 til udbud af økonomisystem. 2,5 millioner til plejeboliger og botilbud, 800.000 til ny sportshal i Ølstykke samt en million til ny daginstitution i Smørum.

Samtidig har byrådet frigivet beløbet i 2021.

Den løsning blev hilst velkommen fra alle sider, hvor gruppeformændene også generelt rettede en varm tak til administrationen og medarbejderne for deres engagerede arbejde med budgettet.

Kun Niels Lindhardt Johansen (LNE) stillede spørgsmålstegn ved, om det er i orden at frigive anlægsmidler uden, at der er en sagsfremstilling på det, men det forsikrede borgmesteren om, at det er.

- Det er helt efter bogen, og det skuffer mig, at du tvivler på det, sagde Karsten Søndergaard.

Da byrådet nåede til afstemning, så stemte hele byrådet - inklusive SF, der ellers står udenfor budgetforliget - da også for.