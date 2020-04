Korte åbningstid i skoler og dagtilbud

Egedal Byråd har fredag morgen vedtaget kortere daglige åbningstider i kommunens skoler og daginstitutioner. Det sker for bedre at kunne opfylde Sundhedsstyrelsens krav til plads og afstand, mere rengøring, hygiejne, adfærd og mere brug af udearealer.

Beslutningen blev truffet af et enigt byråd på et virtuelt byrådsmøde, der blev livestreamet via kommunens hjemmeside og Facebook. Mødet skulle være startet klokken 9, men kom først i gang med lidt forsinkelse på grund af et lidt længere fællesmøde mellem Familieudvalget og Skoleudvalget, der begge anbefalede beslutningen.