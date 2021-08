Konservativ gennem 16 år skifter til Lokallisten

- Gennem de sidste 16 år som byrådsmedlem har det altid været vigtigt for mig, at borgerne primært ønsker, at de enkelte lokalsamfund - fra de mindste landsbyer til de store byområder - skal være attraktive at bo og leve i. Landsbyer og byområder skal have mulighed for at udvikle sig forskelligt, og der skal være respekt for eksisterende kulturmiljøer. Der skal være harmoni mellem antal boliger og pladser i daginstitutioner, skoler og fritids- og sportsfaciliteter med videre. Der skal sikres stor lokal indflydelse og autonomi. Disse værdier har ikke i tilstrækkeligt omfang været tilgodeset i den seneste byrådssamling. Jeg har kæmpet for bæredygtighed og en grøn dagsorden i alle år. Det er i et vist omfang lykkedes, men der er stadig store udfordringer, fortsætter Niels Lindhardt Johansen.