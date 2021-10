Se billedserie Halloween i Tivoli 2016. Stemningsbillede af gæster og græskar foran Svingkarussellen. Foto: Lasse Salling

Konkurrence: Vind billetter til uhyggeligt Tivoli-efterår

Traditionen tro sætter Lokalavisen sammen med Tivoli billetter og turpas på højkant til Halloween i den gamle have

Egedal - 02. oktober 2021 kl. 11:39 Kontakt redaktionen

Når Tivoli for 16. gang tager hul på Danmarks største Halloween-fejring, bliver det med over 22.000 græskar, hvilket er rekord.

Årets forlystelsesnyhed Villa Vendetta som er Danmarks største permanente scaryhouse får til efterårssæsonen tilføjet flere overraskelser. Der bliver gensyn med "Det Hjemsøgte" i Skærsilden og gæsterne kan se frem til et Tivoli iklædt nye halloween-scenografier, DM i kæmpegræskar, handelsboder og alle forlystelserne kører på nær linje 8.

Halloween i Tivoli finder sted fra 14. til og med 7. november 2021 og med ophævelsen af COVID-19 restriktionerne er der udsigt til at give gæsterne lettere adgang til oplevelserne end sidste år.

Sammen med Tivoli sætter Lokalavisen 2 X 4 entrebilletter og turpas på højkant. Du kan deltage i konkurrencen om billetterne på vores Facebookside.

Rekord-mange græskar Alle forlystelserne kører for fulde omdrejninger hvad enten det er Dæmonen, ballongyngerne eller dyrekarrusellen. Der er gjort ekstra ud af scenografierne, og når mørket falder på oplever gæsterne det særlige tivoli-lys, der for mange i sig selv er en attraktion at opleve. Der er placeret 22.100 græskar i Tivoli. Tagene på handelsboderne bliver scenograferet med efterårsblomster. Forlystelserne kører og restauranterne har efterårsmenuer. I Tivolis Koncertsal kan publikum se Kim Larsen musicalen Midt om Natten.

Pressechef i Tivoli Torben Plank siger:

Sidste år gik mange glip af Halloween pga. Covid-19 restriktionerne, men det er heldigvis fortid nu. Gæsterne og vinderne af konkurrencen kan se frem til det måske flotteste Halloween nogensinde i Tivoli.

Der er rekord mange græskar og dobbelt op på scaryhouses og aldrig før har vi nyplantede så mange efterårsplanter."

Dobbelt op på gys Blandt gæstemagneterne, udover et efterårsklædt Tivoli, bliver årets forlystelsesnyhed Villa Vendetta, der er Danmarks største permanente scaryhouse med skuespillere. Gæster med hang til gys kommer på en 150 meter lang rejse gennem 12 forskellige rum fordelt på 800 uhyggelige m2. Undervejs møder de beboerne, som efter mange års slid i Tivoli er blevet glemt. Under Halloween er der indsat en række ekstra tiltag i det anmelderroste scaryhouse som ikke afsløres her. Børn under 12 år skal ledsages af en voksen.

I Skærsilden, som har adresse under den over 100 år gamle Rutschebane, rykker det "Det Hjemsøgte" ind. Her kan gæster lægge vejen forbi noget det minder om en kælder for mislykkede forsøg, et forladt hospital eller lazaret. Det er ikke noget kønt syn og uhyggen bliver ikke mindre af de nærgående beboere. Det Hjemsøgte kan eksklusivt opleves under Halloween.

10 kæmper om DM i kæmpegræskar 2020 den 16. oktober

For 14. gang afholdes DM i Kæmpegræskar i Tivoli, og konkurrencen foregår foran Nimb. I år er der 10 deltagere i finalen, der finder sted lørdag 16. oktober klokken 11:30. I 2020 blev der ikke bare slået ny dansk rekord, der blev også sat ny nordisk rekord, da Jens Peder Skønager fra Ribe skrev sig ind i historien med et græskar, der vejede hele 970,4 kg, hvilket dermed også slog den nordiske græskarrekord.

Monsters Night Out optog med 200 monstre 24. oktober

24. oktober går det løs med ca. 200 monstre i Haven, når Monsters Night Out i to optog indtager Tivoli. De gennemført udklædte monstre med sår, hugtænder og bloddryppende effekter kommer for at teste scary områderne i Tivoli. De møder op foran Hovedindgangen til Tivoli kl. 18.30, for derefter at give sig i kast med Havens forlystelser til skøn skræk og glæde for de øvrige gæster.