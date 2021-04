Se billedserie Villa Vendetta - Danmarks største permanente scaryhouse med skuespillere. Foto: Mikkel Trudslev

Konkurrence: Vind billetter og turpas til Tivoli

Bliv den heldige vinder af entrebilletter og turpas ved at svare på spørgsmål

30. april 2021

Hverdagen er så småt på vej tilbage landet over.

Det gælder også den efterhånden traditionelle quizz, hvor Lokalavisen i samarbejde med Tivoli sætter billetter og turpas på spil til heldige læsere.

Det eneste, du skal gøre for at deltage, er således i kommentarfeltet under artiklen at svare på, hvilken dansk instruktør, der i den forgangne uge blev belønnet med en Oscar for filmen 'Druk'

Så trækker vi i slutningen af uge 18 lod om 2 x 4 entrebilletter og turpas til Tivoli, hvor årets sæson blandt andet byder på et internationalt Scaryhouse med titlen Villa Vendetta, Michelin pop-up-restauranter, og ikke mindst et længeventet comeback for Fredagsrock senere på sommeren.

Danmarks største permanente scaryhouse med skuespillere

Snart åbner de knirkende døre til Tivolis nye store millionsatsning, Villa Vendetta - Danmarks største permanente scaryhouse med skuespillere.

Og når de går op, bliver det muligt for Tivolis gæster at komme på en 150 meter lang rejse gennem 12 forskellige rum fordelt på 800 uhyggelige kvadratmeter. Historien går på, at der i mange år har boet en familie i H.C. Andersen Slottets kælder, som efter mange års arbejde i Tivoli er blevet glemt.

Ingen ved rigtig, hvem de er, men en ting er sikkert, og det er, at årtiers glemsel har gjort dem grumme, bitre og har forvandlet dem til galninge, som alle bør holde sig langt fra.

Mad indendøre og udenfor Der er masser af spisemuligheder i Tivoli, bl.a. det nyeste skud på Tivolis restaurantstamme, skaldyrsbistroen Figaro, mens Tivoli Food Hall også er åben igen.

Et nyt burgereventyr starter i forlystelseshaven, når Gasoline Grill åbner i juni.

Og i juli åbner både en ny anarkist-ølbar, samt restauranterne AOC fra København og KOKS fra Færøerne, begge med to stjerner i Michelin-guiden. Hver især laver de pop-up-restaurant i Det japanske Tårn.

AOC fra d. 1. juni og KOKS fra den 17.07.21. Interessen er skyhøj, selvom menuerne ikke er identiske med dem fra restauranterne. Begge kokke lover dog, at gæsterne vil få et godt indblik i de to køkkeners filosofier, stil og råvaretilgang.

Fredagsrock retur Det er planen, at Fredagsrock vender tilbage senere på sommeren, hvis forsamlingsforbuddet tillader det.

Programmet er endnu ikke fastlagt og vil blive bestemt efter, hvordan det går med restriktionerne, men en ting er sikkert, og det er, at Tivolis gæster endnu engang vil kunne høre musik i Tivoliomgivelser.

Tivoli har allerede et internationalt navn i ærmet, som afsløres, når det bliver muligt at afvikle større koncerter.

40 events Udover festivaler, forlystelser og fri leg byder Tivoli på særlige enkeltstående events henover hele sommeren.

Gæsterne kan bl.a. se frem til eventet Hverdagens Helte i Tivoli, der laves i samarbejde med Hovedstadens og Tivolis eget Beredskab den 15. og 16. maj.

Tivoli følger alle Covid-19 restriktioner, og dette inkluderer også kravet om, at alle gæster fortsat skal fremvise en negativ test eller Covid-19 pas ved indgang til Tivoli.

Gæsterne i haveanlægget slipper derfor løbende for at skulle fremvise Coronapas i løbet af deres dag i Carstensens Have, så fx et besøg på en af Tivolis restauranter vil opleves som før tiden med Covid-19, så længe afstands- og mundbindskrav overholdes.