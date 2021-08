I 235 år gik Ølstykkes børn i skole i Ølstykke Rytterskole. Skolen blev i 1955 erstattet af den nye centralskole, Svanholmskolen. Foto: Egedal Arkiver og Museum

Kongen byggede skoler til soldaters børn

Egedal - 25. august 2021 kl. 05:42 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

I år er det 300 år siden, at Kong Frederik den 4. besluttede sig for at oprette rytterskoler landet over, men det havde intet at gøre med hveken heste eller ryttere.

Navnet skyldes, at kongen under Den Store Nordiske Krig i 1717-18 havde inddelt de kongelige godser i 12 rytterdistrikter, der skulle sikre rekrutteringen af soldater. På sin 50 års fødselsdag den 11. oktober 1721 besluttede kongen sig for at bygge 20 skoler i hvert af de 12 rytterdistrikter - i alt 240 skoler.

Egedal Kommunes Arkiv- og Museumsleder Rolf Kjær-Hansen gætter på, at kongen både ville gøre noget godt for bønderne, og samtidig gøre det lettere at få dem til at stille op som soldater for kongen, når han havde brug for det.

- Han ville gerne have dem til at føle kærlighed til landet og kongen, så de godt ville stille op som soldater, siger Rolf Kjær-Hansen, der også mener, at kongen er blevet inspireret af sine søskende Prins Carl og Sophie Hedevig, der havde lavet skoler for arbejderne på deres godser.

- Og så ville han måske overtrumfe dem lidt, gætter arkiv- og museumslederen.

På en indmuret sandstenstavle lod kongen i hvert fald kundgøre på latin og dansk, at han havde grundlagt skolen, hvor eleverne skulle undervises i kristendom, læsning, regning og skrivning. Og så var det ovenikøbet gratis, hvor det tidligere kostede penge, fortæller Rolf Kjær-Hansen.

- Tidligere betalte man skolepenge efter, hvor meget man ville lære. Hvis man ville lære meget, betalte man meget, og hvis man ville lære lidt, betalte man lidt, forklarer han.

I den nuværende Egedal Kommune førte kongens beslutning til seks rytterskoler i henholdsvis Ølstykke, Stenløse, Ganløse, Slaglunde, Søsum og Ledøje. Rytterskolen i Stenløse, der lå ved kirken overfor det nuværende kulturhus, eksisterer ikke mere, mens Ganløse Rytterskole fungerer som administrationsbygning for Slagslunde-Ganløse Kirker. I de fire andre er der private boliger.

Selv om 300 års jubilæet først er i oktober, så fejres det i Egedal Kommune lidt for tidligt lørdag den 28. august mellem klokken 10 og 12. Her serveres der fødselsdagslagkage uden for de fem rytterskoler plus ved Stenløse Kulturhus som erstatning for den, der er revet ned.

Kagearrangementet suppleres med en pop-up udstilling med bannere, der er lavet i samarbejde med Ballerup Museum. Bannerne placeres ved skolerne fra den 28. august og en måned frem på følgende adresser:

Ledøje Rytterskole, Ledøje Bygade 10, Ledøje, 2765 Smørum

Slagslunde Rytterskole, Ved Gadekæret 1, Slagslunde, 3660 Stenløse

Søsum Rytterskole, Søsum Bygade 2, Søsum, 3670 Veksø

Ganløse Rytterskole, Østergade 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ølstykke Rytterskole, Københavnsvej 27, 3650 Ølstykke

Stenløse Rytterskole (nedrevet), Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse.