Hvis byrådet stemmer for, så vil husstande i Egedal fra engang næste år kunne få udleveret poser til madaffald. Foto: Annemette Jensen

Kommunen vil uddele poser til madaffaldet

Egedal - 17. august 2021 kl. 05:41 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Hvis Egedal Byråd følger Teknik- og Miljøudvalgets enige anbefaling, så kan husstandene i Egedal Kommune se frem til, at de ikke længere selv skal købe poser til bioaffald. I stedet kan de få dem udleveret af kommunen.

Baggrunden er, at kommunen løbende får klager over store fejlsorteringer fra modtageanlæg eller renovationsmedarbejdere - især fra områder med fælles affalsdsløsninger. Det ødelægger bioforgasningen og resulterer i bøder for fejlsortering fra modtageanlægget.

Derfor startede kommunen i april 2020 et forsøg med udlevering af affaldsposer til husstande med fælles affaldsløsninger, og selv om det i perioder også har været ramt af nedlukninger på grund af Corona, så er effekten alligevel tydelig.

»Undersøgelsen har vist, at kvaliteten af indsamlet madaffald fra områder med fællesløsning er steget betydeligt fra efteråret 2019 til foråret 2021. I Smørum er kvaliteten steget fra 85 procent til 94 procent og i Stenløse fra 77 procent til 88 procent. Kvaliteten i de udleverede poser er 94 procent, hvor kvaliteten i andre affaldsposer er 65 procent. Alle har også modtaget en sorteringsvejledning, så hvis det kun var kommunikationen, der havde betydet noget, ville de almindelige affaldsposer have lige så høj sortering.«, oplyser forvaltningen i sagsfremstillingen.

- En af årsagerne til, at vi har fået lavet undersøgelsen er, at sorteringen ikke har været så god, som vi ønskede - især fra etageejendomme, og nu har vi lavet forsøg, hvor vi har kunnet se, at det forbedrer sorteringen og gavner kvaliteten, og det vil vi gerne have, begrunder formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V).

Tanken er, at husstande med egne løsninger vil kunne få en pakke med 100 poser ved at binde en pose om håndtaget på deres beholder. Husstande med fælles løsninger får udleveret poser én gang om året, og kan derudover selv hente på genbrugsstationer, biblioteker eller rådhuset, ligesom viceværter eller lignende vil kunne få et lager at dele ud af.

Løsningen vil fordyre taksten med cirka 69 kroner om året for beregnet cirka 300 poser pr. husstand.

- Jeg kan ikke sige, hvad 300 poser koster, men det bliver nok ikke den store forskel i forhold til, hvis folk selv skulle betale det, siger Bo Vesth.