Kommunen vil lave nødpasning og fjernundervisning

Der er grupper af forældre, som i den kommende tid skal møde på arbejde - det er forældre med kritiske funktioner som f.eks. personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, kødkontrollen og området for socialt udsatte. Til deres børn vil vi holde et antal daginstitutioner åbne - det meldes ud fredag hvilke institutioner der bliver tale om.

Vi arbejder på en udmelding om, hvad lukningen af daginstitutionerne kommer til at betyde for forældrebetalingen. Dette informerer vi også hurtigst muligt om.

n Skoler Alle skoler lukkes fra mandag den 16. marts. Vi orienterer hurtigst muligt forældre og børn om, hvad det kommer til at betyde for deres undervisning - herunder i hvilket omfang vi kan iværksætte fjernundervisning.

Der er grupper af forældre, som i den kommende tid skal møde på arbejde. Det er forældre med kritiske funktioner som f.eks. personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, kødkontrollen og området for socialt udsatte. Til børn mellem 6 og 9 år vil vi holde et antal skoler åbne. Det meldes ud fredag hvilke skoler der bliver tale om.

n Plejeboliger og botilbud Hjælp os med at passe på hinanden. Desværre er det på grund af corona-situationen kun muligt at besøge dine pårørende i akutte tilfælde. Kontakt derfor personalet, inden du besøger dit familiemedlem.

Hvis du har lånt bøger på biblioteker, kan du ikke komme til at aflevere dem i den kommende periode. Du vil selvfølgelig ikke skulle betale en bøde, hvis det betyder at du kommer til at aflevere bøgerne for sent.