Kommunen er klar til at støtte foreninger

Egedal - 06. april 2020 kl. 12:47 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Egedal Kommune får mulighed for det, vil den gøre sit til at bakke op om foreningslivet og støtte det økonomisk.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Egedal Kommune, der forsikrer, at kommunen vil holde hånden under foreningslivet, så Corona-krisen ikke skaber usikkerhed om fortsat drift.

- Vi skal hurtigst muligt have gang i det fantastiske foreningsliv i Egedal igen. Vi glæder os til at kunne frigøre alle kommunens lokaler, haller og anlæg til fælles-aktiviteter igen så snart regeringen og sundhedsmyndighederne lukker op, siger formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) i pressemeddelelsen.

Ifølge Folkeoplysningsloven er det sådan, at den økonomiske støtte foreninger modtager fra Egedal Kommune, er betinget af deres aktiviteter, men i en erklæring har Kulturministeriet opfordret kommunerne til at udbetale det tildelte og budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler. Også selv om aktiviteterne kun har været planlagte, men ikke kunnet afvikles på grund af nedlukningen under Coronakrisen.

Ministeriets erklæring skal følges op af en bekendtgørelse fra Folketinget, som gør det muligt for kommunerne at dispensere fra kravet om aktivitet. Den er ikke kommet endnu, men lige så snart den gør, vil byrådet behandle den hurtigst muligt, så foreninger ved, hvad de har at gøre med.

- Før den er kommet, kan vi ikke lave en sag til byrådet, men vi vil godt tilkendegive, at vi er klar over, at de står i en bøvlet situation, og at vi gør, hvad vi kan for ikke at trække tæppet væk under dem, fastslår Charlotte Haagendrup.

Den tidlige udmelding fra Egedal Kommune glæder DGI Nordsjællands formand Per Frost, der synes, det er vigtigt i en situation, hvor hele foreningslivet er lukket ned.

- Vi er glade for, at der er en kommune, som er proaktiv og melder ud til foreningerne, at den bakker op, siger formand Per Frost., der håber at alle kommuner vil gøre det samme.