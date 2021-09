"Vi er naturligvis ikke interesserede i at gå glip af indtjeninger til kommunen og dermed til Egedals borgere. Men det kommer vi heller ikke til," siger Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal Kommune. Foto: Hanne Loop

Kommunen afviser: "Ikke belæg for at stoppe udbuddet"

Egedal Kommune erkender fejl i udbudsmaterialet for Tofhøjskole-grunden i Ølstykke, men fejlene er ikke store nok til at bremse udbuddet

Egedal - 23. september 2021 kl. 11:18 Af Kenneth Tanzer

Ølstykke-borgerne Nicolai Sørensen og Johan Hahn må kigge langt efter at få stoppet det nuværende udbudsmateriale for Toftehøjskole-grunden.

Egedal Kommune mener nemlig ikke, at udbudsmaterialet byder på fejl af en størrelse, der kan få dem til at vende tommelfingeren nedad.

"Det er der på ingen måde belæg for. Vi er naturligvis glade for at blive gjort opmærksom på eventuelle fejl i vores udbudsmateriale, og vi har på baggrund af henvendelsen gennemgået udbuddet igen. Konklusionen er, at der er forhold, som skal tilrettes eller præciseres yderligere i materialet. Der er tale om mindre rettelser og præciseringer, hvilket er helt almindeligt og kan præciseres undervejs i udbudsperioden. Men der er ikke fejl af en karakter, som skulle begrunde at stoppe udbuddet," siger Christine Brochdorf, der er kommunaldirektør i Egedal Kommune.

Hun erkender dog, at i udbudsmaterialets rettelsesblad er mindsteprisen ved en tastefejl angivet til 1.521 kr. i stedet for 1.532 kr.

Møg-ærgerligt "Det er møg ærgerligt, og det retter vi naturligvis op på. Når de to Ølstykke-borgere stiller spørgsmålstegn ved mindsteprisen og beregningsgrundlaget, så skyldes det, at de ikke har hele regnestykket. Når vi sælger en grund, så påhviler det køber at afholde udgifter til nedrivning samt forpligtelser vedrørende grundens beskaffenhed. Det indebærer udgifter i forhold til nedrivning, miljøundersøgelser, ekstrafunderinger og jordarbejder samt byggestyring. Vi anerkender, at det i den politiske sagsfremstilling kunne have fremgået tydeligere, hvad grundens beskaffenhed omfatter, men det retter vi også op på. De to borgere har da også fået en uddybning af, hvordan de skal forstå mindstepriserne," siger Christine Brochdorf, der også afviser påstanden om en reduceret indtjening på, i værste fald, 18 mio. kr.

"Vi er naturligvis ikke interesserede i at gå glip af indtjeninger til kommunen og dermed til Egedals borgere, men det kommer vi heller ikke til på disse små justeringer. Den logik og tilgang, der anvendes i de to borgeres regnestykker er ikke reel og baserer sig på misforståelser. Jeg har ikke yderligere kommentarer til det, da jeg umiddelbart fornemmer at det er mere et politisk ærinde end et real økonomisk"

"De påstår også, at udbuddet er hastet igennem på en måde, der skulle fremskynde salget. Hvad siger du til det?

"Nicolai Sørensen og Johan Hahn har påpeget nogle ærgerlige tastefejl og steder, hvor vi kan være mere præcise i formuleringerne. Det tager vi til efterretning, men derfra og til en forhastet proces er der meget langt. Endelig skal man huske, at er op til byrådet, om de vil sælge til den pris, som et indkommet bud rummer. Derfor er der ingen grund til at gøre vores borgere bekymrede for, at de mindre fejl og præciseringsbehov skulle føre til et økonomisk tab."