Kommune vokser hurtigere end ventet

Det lyder tørt. Men når administration og politikere skal forsøge at prioritere mellem de mange investeringer, der venter i fremtiden, er befolkningsprognoserne et centralt redskab.

Og nu viser en ny prognose, at der er kommet væsentlig mere fart på befolkningsudviklingen i Egedal end ventet for blot et år siden.