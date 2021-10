"Vi er fuldstændige klar over, at det er en stor udfordring at flytte ind på en byggeplads, hvor tingene af og til kan opleves kaotiske," lyder det fra Egedal Kommune.

Kommune om parkerings-kritik: Vi forstår godt utålmodigheden

"Vi mener dog, at der er de nødvendige parkeringspladser tæt på," siger Sune Schou, By- og Erhvervsdirektør i Egedal Kommune

Egedal - 18. oktober 2021 kl. 08:30 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Hos Egedal Kommune er man fuldstændig klar over, at det kan være en stor udfordring at flytte ind på en byggeplads, hvor tingene af og til kan opleves kaotiske.

"Vi er derfor i dialog med grundejerforeningen for området, og vi har fået lavet en folder, der er uddelt til beboerne om, hvordan parkering er tænkt i bydelen - nu og når bydelen er færdig. Bygaderne i Egedal by skal være et trygt og levende miljø for ophold, leg, gang og cykel. Derfor er der parkering forbudt for biler i gaderne undtagen enkelte områder, blandt andet handicap-parkering, som der selvfølgelig skal være nu og i fremtiden," siger Sune Schou, der er By- og Erhvervsdirektør i Egedal Kommune.

Han understreger dog, at bygherren, der står for at bygge de nye boliger i Egedal by, har også forpligtet sig til at bygge et parkeringshus, som kommer til at ligge lige op ad de nye boliger.

Fungerer andre steder "Det er den permanente løsning på parkeringsproblematikken og er en løsning, som fungerer godt mange andre steder i landet. Bygherren har lige søgt om byggetilladelse, og huset skal stå færdigt før sommerferien næste år. Indtil da har bygherren etableret grus-parkering, så der er de nødvendige parkeringspladser tæt på, men vi forstår godt utålmodigheden for at få den permanente løsning på plads," siger Sune Schou.

"Beboerne peger på, om man kunne åbne området ved Amaliestien og bruge det som midlertidig parkering, indtil området står færdigt. Hvad siger du til det?

"Amaliestien er nyanlagt, og vores erfaringer fra den sidste vinter gør, at den på ingen måde kan indgå i en midlertidig løsning, da stien og dens rabatter ikke kan holde til parkering i den våde tid. Desuden er stien en vigtig redningsvej i tilfælde af brand, og skal derfor friholdes for biler."