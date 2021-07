Kommune om hjemsendt retarderet dreng: Vi tager det meget alvorligt

"Vi har desværre ikke mulighed for at udtale os specifikt om den konkrete sag, da der er tale om en personsag," skriver Egedal Kommune i et skriftligt svar til Lokalavisen Egedal.

Ulykkeligt

"Generelt er det altid ulykkeligt, når et specialtilbud opsiger kontrakten midt i et skoleår. Kommunerne har svært ved at finde specialtilbud til børn og unge med meget særlige udfordringer, men vi arbejder hårdt på at finde de tilbud, som giver det bedst mulige miljø for hvert enkelt barn. Vores intension er altid ud fra en faglig vurdering at hjælpe både barnet og familien bedst muligt med fokus på det enkeltes barns/unges trivsel, udvikling og læring," lyder det fra Egedal Kommune, som også giver sagsbehandlingen et par ord med på vejen.