Opførelsen af dette nye maskinhus ved Ølstykke Kirke har været genstand for en nabostrid mellem Ølstykke Menighedsråd og Brian Bekker. Nu har sidstnævnte fået bekræftet, at Egedal Kommune ikke havde lovgrundlag til at give dispensation til terrænreguleringen. Arkivfoto: KT

Kommune om byggeklage-afgørelse: Vi må løse eventuelle vandproblemer

Egedal Kommune er efter afgørelsen i Nævnenes Hus klar til at gå i dialog med Ølstykke Menighedsråd, så terrænreguleringen ikke medfører gener for Brian Bekker

Egedal - 07. september 2021 kl. 07:10 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

På Egedal Rådhus har man noteret sig, at byggeklage-enheden Nævnenes Hus har afgjort, at Egedal Kommune ikke havde et hjemmelsgrundlag i byggeloven til at give Ølstykke Menighedsråd en tilladelse til terrænregulering i forbindelse med byggeriet af kirkens maskinhus.

Ærgerlige "Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at Nævnenes Hus har vurderet, at vi ikke har haft lovgrundlag til at give dispensation til den terrænregulering, som menighedsrådet har fået udført i forbindelse med byggeriet af kirkes maskinhus. Afgørelsen fra Nævnenes Hus betyder, at vi nu ser på den praksis, vi har, når vi giver sådanne dispensationer. Vi vil selvfølgelig efterleve de juridiske forhold, som Nævnenes Hus har lagt til grund for deres afgørelse," siger Katrine Buhl Møller, centerchef for By, Kultur og Borgerservice i Egedal Kommune.

Hun understreger også, at kommunen vil gå i dialog med Ølstykke Menighedsrådet, selvom maskinhuset er opført.

"Vi vil nu gå i dialog med kirken om at finde en løsning for de eventuelle vandproblemer, så vi kan sikre, at terrænreguleringen ikke medfører gener for Brian Bekker," siger Katrine Buhl Møller.