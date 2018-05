Ældre Sagens lokalformænd fra Ølstykke, Stenløse og Ledøje-Smørum skriver under på samarbejdsaftale med borgmester Karsten Søndergaard og formand for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen. Foto: Egedal Kommune

Kommune og frivillige indgår nyt samarbejde

- Det er meget positivt, at vi nu har en officiel samarbejdsaftale med Ældre Sagen om projekt spisevenner. Jeg håber, at der er andre foreninger, der også har lyst til at byde ind. Vi er i hvert fald meget åbne for nye partnerskaber, der kan være med til at understøtte vores Sundhedspolitik, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (S) og fortsætter: