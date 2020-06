Kommune kalder kunst

SuperZOOkelstien mellem Veksø og Stenløse er et eksempel på kunst, der skaber bevægelse. Foto: Sune Schøning

Egedal - 24. juni 2020 kl. 05:52 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er du lokal kunstner eller kunstnerisk erhvervsdrivende hjemmehørende i Egedal Kommune, så er der nu mulighed for at søge om midler til at realisere kunstprojekter.

Egedal Byråd har nemlig frigivet 250.000 kroner til indkøb af lokal kunst, og det glæder borgmester Karsten Søndergaard (V).

- Vi har så mange dygtige kunstnere i kommunen og jeg glæder mig til, at se deres mange gode ideer. Og endnu mere til at se dem realiseret i det offentlige rum, så det kommer til glæde og gavn for alle borgere, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

Han er også formand for Kunstrådet, der netop er udvidet med de tre kunstinteresserede borgere Allan Hytholm, Marianne Mortensen og Louise Meltz.

Det er afgørende for Kunstrådet, at de lokale værker og projekter bliver en realisering af kommunens nye Kunststrategi, der vedtages af byrådet den 24. juni. Derfor skal de nye kunstværker og kunstprojekter være offentligt tilgængelige, kunne gennemføres inden udgangen af 2020 og dække et eller flere af følgende temaer:

Kunst i byrummet og ved eksisterende institutioner, kunst i byudvikling, kunst i natur, landskab og åbne rum, kunst til sundhed, leg og bevægelse, kunst på oversete steder eller kunst i arkitekturen.

Interesserede skal sende en kort præsentation af sit projekt/ værkidé, angiv hvilket tema (eller temaer), det spiller ind i, samt det konkrete sted, projektet skal foregå, eller værket skal placeres. Det gøres på mailen kunstraadet@egekom.dk inden den 3. juli. Kunstrådet vælger blandt indkomne forslag den 3. september 2020.