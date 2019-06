Et utæt rør til en olietank resulterer nu i en større millionregning til Egedal Kommune Foto: Herbert Esser/Panthermedia

Kommune hænger på millionregning efter olielæk

Egedal - 28. juni 2019

Et utæt rør til en olietank på en privat villagrund på Roskildevej i Ølstykke resulterer nu i en større millionregning til Egedal Kommune, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Sagen om olieforureningen blev behandlet på byrådets sidste møde inden sommerferien onsdag aften, hvor det blandt andet blev oplyst, at forureningen er så omfattende, at administrationen foreslår, at man foretager en fuldstændig oprensning af grunden.

Ejeren af tanken opdagede selv lækket i november 2017, hvorefter røret blev repareret, og Egedal Kommune blev inddraget.

En rapport af omfanget fastslår, at der er spildt op til 1500 liter olie, og at forureningen primært ligger under huset og helt ned til omkring 11 meter under terræn. Desuden vurderes det, at forureningen udgør en risiko for arealanvendelse og ikke mindst grundvandet.

Rådgivningsvirksomheden COWI har opstillet to handlemuligheden i sagen, hvor den ene er en delvis oprensning, som anslås at koste 4,5 millioner ekskl. moms, men denne løsning vil ikke fjerne risikoen for grundvandet.

Som alternativ foreslår COWI en total oprensning, som anslås at koste 9,5 millioner ekskl. moms. Dette indebærer, at huset fjernes.

Som udgangspunkt er olieforurening fra private oliefyringsanlæg omfattet af en forsikringsordning, hvor forsikringsselskabet overtager ejerens forpligtelser og udgifter i forhold til undersøgelser og oprensning af forurening.

I jordforureningslovens §49, stk. 5 er det dog fastlagt, at forsikringens udgifter i denne type sager har et loft på 3,4 millioner, hvilket altså sender en restregning på 6,1 millioner kroner videre til Egedal Kommune.

- Det er både en kedelig og en dyr sag. Den er ikke på nuværende tidspunkt detailprojekteret, men det er administrationens vurdering, at vi skal påbyde en total oprensning, da der er fare for grundvandet. Jeg skal derfor bede byrådet, og nu bliver jeg ikke populær, om at frigive en tillægsbevilling på 6,1 millioner kroner, lød det fra formand for Teknik- og miljøudvalget, Bo Vesth (V).

- Det er en tragisk sag for villaejeren, men jeg synes, det er underligt, at man har en lov, der sætter et loft over, hvor meget et forsikringsselskab må betale, men man ikke har et loft over, hvor meget skatteborgerne må, sagde 1. viceborgmester, Ib Sørensen (S).

Ingen byrådsmedlemmer gjorde indsigelser med at frigive bevillingen.