Kommune: Er du med på en vild udfordring?

"Her i Corona-tider har vi nok alle fået øjnene op for at naturen er vores fristed, hvor vi kan være uden restriktioner. Naturen giver os oplevelser og vi kan også give noget tilbage. Det vil vi gøre med kampagnen Vild med Egedal der både skal inspirere borgere til at skabe mere biodiversitet og udvikle kommunens eget arbejde med biodiversitet," siger Bo Vesth, formand for Teknik- og Miljøudvalget.