"Vores handicapfamilier skal opleve deres kommune som en sparringspartner," siger kommunaldirektør Christine Brochdorf. Pressefoto: Egedal Kommune

Kommunaldirektør efter handicapmøde: "Vi vil skabe forandring og sætte en ny kurs"

Christine Brochdorf vil efter mandagens møde med 100 handicapfamilier udarbejde en ny handleplan, der skal forbedre handicapområdet i Egedal

Egedal - 31. august 2021 kl. 11:06

Lang sagsbehandling, manglende skoletilbud og afgørelser i Ankestyrelsen.

Handicapområdet i Egedal Kommune har været i stormvejr den seneste tid, hvor flere familier er stået frem med deres frustrationer over manglende hjælp fra kommunen.

Men nu skal der blæse nye vinde over det pressede område. Det er holdningen hos kommunaldirektør Christine Brochdorf efter mandagens møde på rådhuset, hvor over 100 handicap-familier mødte op til stormøde med kommunens administration.

"Vi tager rigtig meget med os fra mødet. Det var meget konstruktivt, og vi fik hundredvis af input fra familierne. De skal opleve deres kommune som en sparringspartner, og det oplever flere af dem desværre ikke i øjeblikket. Der er derfor behov for at skabe forandring og sætte en ny kurs, og det gør vi blandt andet ved at fremlægge en konkret handleplan. Det er et vigtigt skridt," siger Christine Brochdorf, som understreger, at den nye plan ikke ligger langt ude i fremtiden.

Vigtige input "Noget kan laves hurtigt, og noget tager længere tid, men det er forventningen, at den nye handleplan skal til politisk behandling i september eller oktober. I første omgang er det vigtigt, at vi efter så mange brugbare input fra familierne får samlet det hele sammen og udarbejdet en god handleplan, der byder på løsninger til, hvordan vi kan forbedre vores handicapområde," siger kommunaldirektøren.

Du har udtalt, at ansvaret for at udmønte pengene, så de kommer mest muligt til gavn for familierne er dit. Hvor vil du sætte ind på at forbedre området?

"Jeg har også det overordnede ansvar, og jeg påtager mig gerne opgaven. Jeg skal sammen med mit team samle det hele i handleplanen, så vores borgere i sidste ende oplever en forbedring. Handicapområdet ligger mit hjerte nær, og jeg bliver bevæget af de historier, som borgerne fortæller. Jeg bliver også ked af det, når vi ikke har formået at give dem den nødvendige hjælp."

Opgaven med at løfte området ligger overordnet hos Christine Brochdorf, velfærdsdirektør Søren Trier Høisgaard og centerchef Tine Vesterby Sørensen. Alle har det til fælles, at de er forholdsvis nye ansigter i Egedal Kommune.

"Vi har samlet et stærkt team, der består af erfarne ledere, som kommer med god erfaring fra specialområdet, så jeg er meget fortrøstningsfuld," siger Christine Brochdorf til Lokalavisen Egedal.

Min dør står altid åben Nogle af de fremmødte borgere udtrykte ærgrelse over afviklingen af mandagens møde, hvor familierne skulle gå i grupper for at komme med input eller fortælle deres historier til en kommunal medarbejder, men Christine Brochdorf understreger, at hendes dør altid står åben.

"Jeg startede og sluttede mødet med at fortælle, at hvis den enkelte familie får brug for at snakke ansigt til ansigt med mig, Søren eller Tine, så skal de ikke tøve med at kontakte os. Når vi valgte at afvikle mødet i grupper, så var det for at sikre at alle fremmødte kunne komme til orde. Det er langt fra alle, der har lyst til at dele personlige historier i et meget stort plenum. Derfor var placeringen i grupper til de konkrete drøftelser og en samlet udmelding på udfordringer og løsning i plenum den bedst mulige fremgangsmåde," siger kommunaldirektøren.