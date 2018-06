Frokostordningen med mad fra Fru Hansens Kælder blev indført i 2015, hvor billedet er fra, og den bliver mere mere populær for hver afstemning. Foto: Allan Nørregaard

Kommunal frokost til børn er blevet et hit

Egedal - 10. juni 2018 kl. 05:26 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Kommunes tilbud til daginstitutionerne om frokost fra Fru Hansens Kælder bliver mere og mere populært.

Ved den seneste afstemning i dette forår valgte 26 ud af 29 mulige institutioner frokostordningen. Det er seks flere end ved den tilsvarende afstemning for to år siden, og det betyder, at kun tre institutioner har fravalgt ordningen de næste to år fra 1. januar 2019 til 31. december 2020.

- Jeg synes da, det er rigtigt dejlig. Jeg synes, det er positivt, og jeg har kigget meget på, at der ikke er nogen, som er med i ordningen, der har valgt den fra, så det tyder på, at det er en god ordning, vi har fået lavet, siger formanden for Familieudvalget Carina Buurskov (V) til Frederiksborg Amts Avis.

Populariteten betyder dog også, at Egedal Kommune skal bruge penge på at renovere køkkener i de seks institutioner, der er nye i ordningen. Det er Maglehøj, Stjernehuset, Troldehøj, Regnbuen, Stangkær og Menighedsbørnehaven.

Center for Ejendomme og Intern Service har vurderet, at renoveringen løber op i samlet tre millioner kroner, og administrationen har foreslået at tage pengene fra det tagrenoveringsprojekt på Søagerskolen, som byrådet vedtog i december sidste år.

Af sagen fremgår, at taget på Søagerskolen er i meget dårlig stand, og Familieudvalget og Planudvalget er ikke enige om, hvordan køkkenrenoveringerne skal finansieres.

- Familieudvalget gik videre med den indstilling, der er, men Planudvalget stillede ændringsforslag om at tage pengene fra kassen, fortæller Carina Buurskov.

Formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) oplyser, at et flertal minus Venstre, der stemte imod, går ind for at tage pengene af kassen. Han begrunder det med, at byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne var for optimistiske/pessimistiske med hensyn til, hvor mange institutioner, der ville melde sig til, og derfor blev der taget køkkenpenge af.

- Når vi har budgetteret for lavt, så vil vi tage det af kassen, for det ville vi også have gjort, hvis vi ikke havde det, og jeg synes ikke, vi kan udskyde tagrenoveringen, siger Ib Sørensen.