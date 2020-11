Kom til cool jul med MC Einar

Der er næppe nogen tvivl om, at "Jul, det' cool" er blandt de sange man vil kunne høre i Slagslunde Forsamlingshus den 16. december.

Her kommer manden bag et af nyere tids største julehits, MC Einar, nemlig forbi og giver en koncert. Med sig har han et band bestående af musikerne DJ Jan og Jesper V.