Efter et års nedlukning kan Ledøje-Smørum Kunstforening atter samles ?Under Birken? på Boesagerskolen, og det markeres søndag med åbent hus for alle interesserede. Foto: Ledøje-Smørum Kunstforening

Kom til åbent værksted i kunstforening

"Efter et års nedlukning må vi have startet kulturlivet samt kreativiteten op igen. Sidder du derhjemme og mangler nogle at dele og ikke mindst udfolde din kreativitet sammen med, så er Ledøje-Smørum Kunstforening stedet. Vi holder åbent hus for at vise, hvad vi har at byde på indenfor keramik, glaskunst, tekstil, filtning, maling og tegning.", skriver foreningen i en pressemeddelelse.Der er gratis adgang for alle og udover kreativ inspiration frister foreningen med kaffe, te og lidt mundgodt.